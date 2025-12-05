Acireale Daniela Pavone eletta vicepresidente del consiglio comunale
Daniela Pavone è la nuova vicepresidente del Consiglio comunale di Acireale, eletta nel corso della seduta del civico consesso di ieri sera. Succede a Carmelo Messina che si era dimesso il 9 settembre scorso; entrambi erano stati eletti consiglieri a maggio del 2023 nella lista “Acireale è viva”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
