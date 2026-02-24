Altro che partito democratico nel Pd c' è aria di caserma Linea dura con i dissidenti

Il clima nel Partito Democratico si è fatto teso a causa delle tensioni tra i membri e le critiche interne. La presenza di dissidenti viene vista come un problema che richiede una risposta decisa, quasi militare. Le discussioni si sono acutizzate, con alcuni leader che chiedono misure dure per rafforzare l’unità. La discussione si concentra sulla necessità di mantenere disciplina e coesione nel gruppo. La situazione resta calda e aperta a sviluppi imprevisti.

Sempre questione di «pidocchi» che infestano «la criniera di un nobile cavallo da corsa». A distanza di quasi 80 anni dalla storica invettiva di Palmiro Togliatti, il Nazareno riscopre il «pugno di ferro». Nel partito guidato da Elly Schlein tira aria di caserma più che di assemblea studentesca: chi non marcia allineato rischia la corte marziale social. L'ultima a finire nel mirino è Pina Picierno, già rea di europeismo ostinato e di sostegno all'Ucraina senza asterischi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Essersi fatta intervistare a Radio Atreju dal capo delegazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles, Carlo Fidanza.