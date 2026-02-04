Il Pd si trova di nuovo in difficoltà nel definire la candidatura sindaco. Giovanni Capecchi, che ha ottenuto il sostegno di oltre 400 firme, continua a incontrare resistenze all’interno della coalizione. La contrapposizione tra i vari protagonisti rende ancora più complicato trovare un accordo condiviso. La questione resta aperta, mentre il partito cerca di uscire dall’impasse.

Ancora acque agitate nella coalizione di centrosinistra per cercare di trovare una quadra e definire il nome del candidato sindaco visto che l’unico ufficialmente uscito allo scoperto, ovvero Giovanni Capecchi (sospinto da oltre 400 firme di società civile e non solo), non sembra riscuotere unanimi consensi, anzi. Ma il dibattito è interno anche al Pd, tanto che in queste ore alcuni membri dell’ assemblea comunale hanno indirizzato una lettera al segretario Massimo Vannuccini dai toni tutt’altro che pacati chiudendo ulteriormente alla candidatura "civica" finora emersa dello stesso Capecchi ma indicando che il nome da scegliere deve arrivare direttamente dal mondo "dem", ripercorrendo l’identikit tracciato dal Sottosegretario Bernard Dika. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acque agitate nel Pd: "Il partito sia al centro". Altro stop per Capecchi

