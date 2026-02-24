Alta tensione in Casa Milan Arbitri e protocollo Var fanno irritare il Diavolo E la squadra non è cinica

Il nervosismo in Casa Milan deriva dalle decisioni degli arbitri e dal protocollo Var, che irritano la squadra. La squadra reclama più coerenza, soprattutto dopo alcune chiamate che hanno penalizzato i giocatori chiave. La mancanza di lucidità sotto porta ha complicato ulteriormente la partita, lasciando i tifosi delusi. La tensione cresce anche tra i dirigenti, che chiedono chiarimenti sulle recenti valutazioni degli arbitri. La situazione resta calda nel vivo del campionato.

Aveva provato garbatamente a farsi sentire con i vertici dell’Aia la settimana scorsa, dopo l’espulsione “eccessiva“ di Massimiliano Allegri contro il Como mentre il furbo Cesc Fabregas (autore di un gesto antisportivo nei confronti di Saelemaekers) l’aveva scampata. Non è bastato, o forse il Milan non è stato deciso e convincente. Questa volta alzerà certamente la voce, perché la rete molto discutibile di Troilo, prima annullata e poi convalidata dal signor Piccinini, non ha solo permesso al Parma di vincere a San Siro ma di fatto ha azzerato le ultime chance scudetto dei rossoneri. Da una parte si fa “mea culpa“ per i tanti punti persi in casa dal Milan “piccolo“ con le “piccole“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

De Laurentiis vuole cambiare il sistema: Var a chiamata, riforma del protocollo e arbitri della Lega Serie ADe Laurentiis critica l’attuale sistema arbitrale dopo l’errore durante la partita tra Napoli e Atalanta, che ha portato alla cancellazione di un gol valido.

Chiellini, rabbia Juve: "Arbitri e protocollo Var inadeguati, come fai a parlare di calcio?"Giorgio Chiellini si arrabbia con gli arbitri e il protocollo Var dopo una decisione contestata, accusando le autorità di non saper gestire le partite di calcio.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La Fiorentina si porta a casa i punti salvezza, il Como a mani vuote davanti ai suoi tifosi: finale ad alta tensione; Rebibbia, apre la Casa comunità. Vittoria dei comitati: Ora i servizi; Promozione Girone D - 25ª giornata Alta tensione in vetta e scontri diretti pesanti in zona salvezza; L’emergenza casa : Alloggi negli ex uffici, iniziativa generosa. Ma servono garanzie.

Alta tensione in Casa Milan. Arbitri e protocollo Var fanno irritare il Diavolo. E la squadra non è cinicaDopo il discusso gol di Troilo che ha regalato al Parma la vittoria a San Siro pronto un dossier per l’Aia con gli episodi contestati dall’inizio della stagione. Restano però i limiti dei rossoneri ch ... sport.quotidiano.net

Alta tensione in casa Flamengo: riunione d’urgenza e possibili dimissioni, i dettagli | CM.ITAlta tensione in casa Flamengo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ieri la dirigenza ha chiesto una riunione d’urgenza (che non si è ancora svolta) al presidente Bap dopo il veto di ... calciomercato.it

Pianetamilan.it - Arrivano buone notizie in casa #Milan Durante il riscaldamento pre-gara di ieri, #Gabbia ha riportato un risentimento a livello dei flessori della coscia destra. La risonanza magnetica eseguita oggi ha escluso lesioni muscolo-tendinee Le s - facebook.com facebook

#: “ “ Durante Casa Milan, Francesco Letizia ha analizzato gli episodi arbitrali della gara di ieri tra Milan e #Parma ed ha mandato un messaggio alla dirigenza rossonera. x.com