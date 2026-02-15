Chiellini rabbia Juve | Arbitri e protocollo Var inadeguati come fai a parlare di calcio?

Giorgio Chiellini si arrabbia con gli arbitri e il protocollo Var dopo una decisione contestata, accusando le autorità di non saper gestire le partite di calcio. La Juventus si trova in difficoltà dopo l'espulsione di Kalulu, che ha scatenato le critiche dei dirigenti, arrabbiati per la gestione del match contro l’Inter. La squadra e l’allenatore sono visibilmente frustrati e chiedono spiegazioni, sottolineando che le continue lamentele indicano problemi più profondi.

Spalletti non parla dopo l’Inter. La Juve è furibonda e manda a parlare i massimi rappresentanti politici del club, l’ad Damien Comolli e il responsabile delle strategie Giorgio Chiellini. Nessuno dei due, però intende parlare della gara se non – indirettamente – dell’episodio ha condizionato il match: l’espulsione di Kalulu sul finale del primo tempo: “Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo, inaccettabile l’ennesimo episodio da inizio stagione contro di noi. Così non va – dice Chiellini -, non c’è un livello adeguato a una partita del genere. Questo è lo spettacolo che diamo al mondo, bisogna cambiare in fretta”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Giorgio Chiellini si scaglia contro gli episodi di violenza scoppiati dopo la partita tra Inter e Juventus, giocata nella 25ª giornata di Serie A 202526.

