All' Impruneta un weekend dedicato alla cioccolata con Piazza del Cioccolato

A Impruneta, il weekend dedicato alla cioccolata nasce dalla voglia di celebrare il cacao e le sue storie. In piazza Buondelmonti, le bancarelle offrono dolciumi artigianali e dimostrano come il cioccolato unisca produttori e visitatori. Le strade si riempiono di profumi intensi e di musica, creando un’atmosfera viva e coinvolgente. Le persone si fermano a scoprire le tecniche di lavorazione e i segreti dei maestri cioccolatieri. La manifestazione continua fino a sera.

In piazza Buondelmonti a Impruneta, il cacao diventa occasione di incontro e racconto. Una piazza si trasforma per accogliere storie, sapori e tradizioni che uniscono territori, artigiani e comunità. La Pro Loco di Impruneta, con il patrocinio del Comune di Impruneta, organizza la prima edizione della Piazza del Cioccolato, in programma dal 28 febbraio al 1 marzo 2026 in Piazza Buondelmonti e nel Loggiato del Pellegrino. L'iniziativa si inserisce nell'anno del Centenario della Festa dell'Uva e propone un percorso dedicato al cacao, alla sua storia e ai suoi legami con le tradizioni alimentari. Il cioccolato e l'uva condividono processi produttivi che valorizzano territorio, coltivatori e artigiani.