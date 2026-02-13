Ferrara si riempie di cioccolato nel weekend di San Valentino, con Piazza Trento Trieste invasa da bancarelle e assaggi di dolciumi durante la dodicesima tappa del tour Art & Ciocc, che quest’anno ha deciso di dedicare una particolare attenzione alle creazioni di cioccolato artigianale provenienti da tutta Italia.

Ferrara, 13 febbraio 2026 – Quale occasione migliore per combinare il cioccolato con la festa degli innamorati? Per la dodicesima volta, il tour dei cioccolatieri Art & Ciocc ha scelto Ferrara come terzultima tappa di questo dolce viaggio, gli stand in piazza Trento Trieste fino a domenica. Un dolce fine settimana a Ferrara. "Presentiamo questo tour in centro a Ferrara – afferma il direttore generale di Confcommercio Davide Urban – per regalare un weekend diverso e all’insegna del cioccolato di qualità a tutte le coppie che passeranno da queste parti. Inutile dire che questo evento richiama una grande quantità di visitatori da tutta Italia e questo ci onora non solo perché possiamo offrire dei prodotti sublimi, ma anche perché diamo possibilità a chiunque di fare shopping in centro”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza invasa dalla cioccolata nel weekend di San Valentino: “Tutta l’Italia sul listone”

Approfondimenti su san valentino

Il weekend di San Valentino al Visionario si anima tra film, vino e cioccolata.

Le previsioni meteo non lasciano sperare.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: Tre giorni con la piazza invasa dal cioccolato artigianale; La Festa del cioccolato artigianale arriva a Pesaro in piazza del Popolo.

Tre giorni con la piazza invasa dal cioccolato artigianaleL’iniziativa del Lions in cui gli esperti spiegano cosa rischia anche chi è minorenne ... msn.com

San Valentino, per 3 italiani su 4 il regalo ideale è un weekend culturale - facebook.com facebook