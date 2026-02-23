Festival di Sanremo | l’anticipo dei pollini tra disfonia e consigli salva voce

Il festival musicale di Sanremo ha portato l’attenzione sull’aumento dei pollini, causa di problemi vocali tra i cantanti. Le alte concentrazioni di pollini, registrate quest’anno in anticipo, aggravano le disfonie e complicano le prove. Molti artisti si affidano a consigli pratici per proteggere la voce e prevenire i danni. La diffusione di queste allergie stagionali si fa sentire anche tra il pubblico, rendendo più difficile esibirsi senza intoppi.

Sembra un paradosso che proprio il Festival canoro della ‘città dei fiori’ sia occasione per accendere i riflettori su un’insidia per la salute decisamente sottovalutata: le allergie ai pollini che finiscono per rubarci la voce. Un problema non solo dei cantanti che da domani si sfideranno a Sanremo, degli ospiti e dei conduttori. E di certo l’anticipo della stagione dei pollini non aiuta. La stagione delle allergie. Un tempo questo problema arrivava a primavera, ma i cambiamenti climatici hanno impattato sulle fioriture. E, come spiegano gli specialisti della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic), le allergie ai pollini quest’anno arrivano proprio in occasione della kermesse sanremese, periodo dell’anno in cui molti italiani finiscono le serate incollati alla tv per conoscere e cantare i motivi in gara. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Due giovani talenti a Sanremo: la voce di Irpinia sulle vetrine nazionali del Festival

Sanremo 2026, Carlo Conti tra i romani a Trinità dei Monti per cantare i classici del Festival

