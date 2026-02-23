Sanremo il polline mette a rischio la voce degli artisti | il parere degli esperti
Il polline ha causato problemi alla voce degli artisti a Sanremo, mettendo a rischio le loro esibizioni. Questo accade perché molte persone sono allergiche e l'aria di questa settimana ha registrato un aumento di pollini in circolazione. Gli esperti avvertono che la condizione può peggiorare con il proseguire della manifestazione, rendendo difficile mantenere la voce in forma. La situazione preoccupa chi dipende dalla performance vocale per il successo.
Gli artisti allergici al polline corrono un grosso rischio a Sanremo: è importante tutelare la voce per non compromettere la performance Sanremo quest’anno inizia più tardi, infatti a causa delle Olimpiadi va in onda dal 24 febbraio al 28 e ciò reca un rischio per i cantanti, soprattutto per quelli allergici al polline. Gli esperti rivelano che questi artisti possono rischiare di perdere la voce e quindi compromettere la gara. Dovranno stare molto attenti altrimenti l’allergia potrebbe rivelarsi un’arma letale. Infatti, in questo periodo periodo dell’anno gli italiani forzano di più l’ugola, con maggior rischio di perdere la voce per chi soffre di allergie stagionali da pollini e graminacee. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
