Sanremo il polline mette a rischio la voce degli artisti | il parere degli esperti

Il polline ha causato problemi alla voce degli artisti a Sanremo, mettendo a rischio le loro esibizioni. Questo accade perché molte persone sono allergiche e l'aria di questa settimana ha registrato un aumento di pollini in circolazione. Gli esperti avvertono che la condizione può peggiorare con il proseguire della manifestazione, rendendo difficile mantenere la voce in forma. La situazione preoccupa chi dipende dalla performance vocale per il successo.