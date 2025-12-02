Il ‘Vittorio Solimene Quartet’ è di scena al ‘Dai de Jazz Club’ questa sera all’Enoteca Bistrot Colonna a Bertinoro. Promossa dall’associazione ‘dai de jazz’ la stagione autunnale del Club, iniziata ad ottobre, presenta un programma il cui titolo è ‘Young Stage Edition’: sul palco si esibiscono formazioni di giovani musicisti under 35 in un calendario che vede avvicendarsi gruppi che si sono messi in luce nel corso del 2024. Alle 21,30 sarà la volta di Solimene, vincitore di numerosi premi, tra cui l’ultima edizione dell’Italian Jazz Club Contest. Talentuoso pianista e hammondista, compositore, con una grande sensibilità e capacità creativa, a soli 19 anni, ancora nel pieno degli studi, ha collaborato col sassofonista olandese Gideon Tazelaar, esibendosi ad Amsterdam e Rotterdam. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ‘Vittorio Solimene Quartet’ all’Enoteca Bistrot Colonna