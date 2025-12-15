Italian Doc Screenings assegnati i Doc IT Professional Award

La diciannovesima edizione di IDS – Italian Doc Screenings si è svolta a Bari dal 10 al 15 dicembre, riunendo la comunità dei documentaristi italiani. Organizzato da Doc/it con il supporto di istituzioni e partner, l’evento ha celebrato il talento nel settore documentaristico, culminando con l’assegnazione dei Doc/IT Professional Award.

Roma, 15 dic. (askanews) – Grande successo per la diciannovesima edizione di IDS – Italian Doc Screenings, ideato e organizzato da Docit – Associazione Documentaristi Italiani, in partnership con Confartigianato e con il prezioso supporto del Ministero della Cultura, Apulia Film Commission e Regione Puglia che ha riunito a Bari dal 10 al 15 dicembre, la comunità dei documentaristi. Si sono tenute, nell'ambito IDS – Italian Doc Screenings, le cerimonie di premiazione del DWA e dei DPA 2025. DWA – Docit Woman Award, istituito da Docit in collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia (WIFTMI) è dedicato alle produttrici italiane per il miglior percorso di sviluppo di un progetto di documentario o serie documentaria per sostenere e valorizzare la leadership femminile nell'audiovisivo.

