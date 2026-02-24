Allenamento Juventus | Yildiz e Bremer in gruppo cosa cambia per la sfida col Galatasaray

Yildiz e Bremer si sono uniti alla squadra durante l’allenamento, a causa di alcuni acciacchi che avevano tenuto fuori i loro compagni. La presenza dei due giocatori accelera le rotazioni e permette a mister Allegri di valutare nuove soluzioni per la sfida contro il Galatasaray. I giocatori hanno lavorato con intensità, cercando di recuperare la forma migliore prima della partita decisiva. Ora la squadra si prepara a un impegno importante in Champions League.

Il focus è sulla sessione di allenamento della Juventus in vista del ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Dalla Continassa arrivano segnali concreti sui rientri di due elementi fondamentali e sulla necessità di confermare una reazione positiva dopo la sconfitta dell’andata. L’attuale programma di lavoro prevede una convocazione mirata di gruppo, con l’obiettivo di customizzare al meglio l’assetto tecnico in funzione della sfida decisiva e della gestione delle prossime ore di rifinitura. Nella seduta odierna Bremer e Yildiz hanno ripreso l’attività collettiva insieme al resto del gruppo, dopo aver completato solo un riscaldamento individuale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Allenamento Juve pre Galatasaray: Bremer e Yildiz parzialmente in gruppo. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEOBremer e Yildiz si sono uniti parzialmente all’allenamento della Juventus alla Continassa, dopo aver recuperato da piccoli infortuni.

Leggi anche: Infortunati Juventus: Bremer e Rugani saranno convocati per il Pafos? Cosa filtra dopo il ritorno in gruppo nell’allenamento odierno. Ultimissime

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Juve, ancora problemi: Yildiz non si è allenato per un dolore al polpaccio; Juve, Spalletti le prova tutte, anche l'allenamento invisibile: ecco di cosa si tratta...; Juve a riposo, Bremer e Yildiz continuano le terapie; Juve, Yildiz e Bremer in dubbio per il Galatasaray: come stanno e cosa filtra.

Juventus, Spalletti sorride per la Champions: Yildiz e Bremer in campoVigilia di Champions League per la Juventus, attesa dal match di ritorno dei playoff con il Galatasaray: le condizioni di Yildiz e Bremer ... calciomercato.it

Allenamento in corso. Bremer e Yildiz in gruppo. Presenti Comolli, Modesto e Chiellini (Video)12:05 - JUVE IN CAMPO - La Juventus è in campo e si sta allenando in vista della sfida contro il Galatasaray. Bremer e Yildiz dopo una prima fase a parte si sono aggregati al gruppo. tuttojuve.com

A breve l'allenamento della #Juventus #JuveGalatasaray #UCL x.com

Niente allenamento alla Continassa, la Juventus gode di una giornata di riposo tra la sconfitta contro il Como e la gara di ritorno di Champions League contro il Galatasaray all'Allianz Stadium. #ANSA - facebook.com facebook