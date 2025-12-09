Infortunati Juventus: Bremer e Rugani tornano tra i convocati per il Pafos? Le condizioni dopo il ritorno in gruppo nell’allenamento di oggi. La luce in fondo al tunnel si è accesa e illumina la notte di Champions League. Alla vigilia della sfida decisiva contro il Pafos (mercoledì, ore 21:00), la Juventus riceve la notizia più attesa: l’emergenza nel reparto arretrato è ufficialmente terminata. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Gleison Bremer e Daniele Rugani saranno regolarmente nella lista dei convocati per il match dell’Allianz Stadium. Bremer, fine del calvario: torna 56 giorni dopo l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juventus: Bremer e Rugani saranno convocati per il Pafos? Cosa filtra dopo il ritorno in gruppo nell’allenamento odierno. Ultimissime