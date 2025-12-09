Allenamento Juve pre Pafos LIVE | tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

Vigilia del sesto match di Champions League 2025/26 per la Juventus, con l'allenamento pre Pafos alla Continassa. Ecco gli aggiornamenti in tempo reale, foto e video della rifinitura svolta dai bianconeri prima della sfida europea.

di Marco Baridon Allenamento Juve pre Pafos: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del sesto match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Pafos domani nel sesto match di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti cerca continuità dopo la prima vittoria con il Bodo Glimt per rimanere agganciata al treno playoff (ora è a quota 6 punti). Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 11.30. segue LIVE la seduta con immagini e video. Aggiornamenti dalle 12. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

