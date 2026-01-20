Allenamento Juve pre Benfica LIVE | tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO
Segui in tempo reale l'allenamento della Juventus alla Continassa in vista del match con Benfica. Aggiornamenti, foto e video sulla rifinitura della squadra prima della settima giornata di Champions League 202526. Restate informati sulle ultime novità e sulle condizioni dei bianconeri in attesa della partita.
di Marco Baridon Allenamento Juve pre Benfica: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del settimo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Benfica domani nel settimo match di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti cerca continuità dopo le vittorie con Bodo Glimt e Pafos per blindare la zona playoff. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 12.00. segue LIVE la seduta con immagini e video. Aggiornamenti dalle 12.00 .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
