Segui in tempo reale l'allenamento della Juventus alla Continassa in vista del match con Benfica. Aggiornamenti, foto e video sulla rifinitura della squadra prima della settima giornata di Champions League 202526. Restate informati sulle ultime novità e sulle condizioni dei bianconeri in attesa della partita.

di Marco Baridon Allenamento Juve pre Benfica: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del settimo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Benfica domani nel settimo match di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti cerca continuità dopo le vittorie con Bodo Glimt e Pafos per blindare la zona playoff. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 12.00. segue LIVE la seduta con immagini e video. Aggiornamenti dalle 12.00 .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve pre Benfica LIVE: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

Allenamento Juve pre Pafos LIVE: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEOVigilia del sesto match di Champions League 202526 per la Juventus, con l'allenamento pre Pafos alla Continassa.

Leggi anche: Allenamento Juve pre Sporting Lisbona LIVE: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La Juventus pensa al Benfica. Domani alle 16 la conferenza di Spalletti - La Juventus è in campo e si sta preparando in vista della sfida contro il Benfica. tuttojuve.com