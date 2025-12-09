Allenamento Juve pre Pafos LIVE | Bremer e Rugani tornano in gruppo importanti indizi dalla partitella Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

di Marco Baridon Allenamento Juve pre Pafos: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del sesto match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Pafos domani nel sesto match di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti cerca continuità dopo la prima vittoria con il Bodo Glimt per rimanere agganciata al treno playoff (ora è a quota 6 punti). Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 11.30. segue LIVE la seduta con immagini e video. Ore 13. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

