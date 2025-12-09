Allenamento Juve pre Pafos LIVE | Bremer e Rugani tornano in gruppo importanti indizi dalla partitella Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Allenamento Juve pre Pafos: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del sesto match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Pafos domani nel sesto match di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti cerca continuità dopo la prima vittoria con il Bodo Glimt per rimanere agganciata al treno playoff (ora è a quota 6 punti). Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 11.30. segue LIVE la seduta con immagini e video. Ore 13. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

allenamento juve pre pafos live bremer e rugani tornano in gruppo importanti indizi dalla partitella tutti gli aggiornamenti dalla continassa 8211 foto e video

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve pre Pafos LIVE: Bremer e Rugani tornano in gruppo, importanti indizi dalla partitella. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

Conceicao convocato per Juve Borussia Dortmund? Dopo l’ultimo allenamento Tudor ha preso questa decisione: tutti gli aggiornamenti

Allenamento Juve, Conceicao si allena in gruppo mentre Miretti… Le ultime dalla Continassa in vista della sfida contro il Verona

Allenamento Juve, bianconeri in campo verso l’Atalanta: dal saluto di Zhegrova al solito McKennie – VIDEO

allenamento juve pre pafosInfortunati Juve, svolta dalla Continassa: due bianconeri tornano in gruppo alla vigilia del Pafos, Spalletti può sorridere – VIDEO - Infortunati Juve, svolta alla vigilia del Pafos: Bremer e Rugani si allenano in gruppo, ma l’emergenza continua per l’attacco e per Gatti (l’inviato alla Continassa) – La vigilia della sfida di Champi ... Da juventusnews24.com