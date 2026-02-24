Allarme sulla manutenzione in centro | Basole sconnesse arredi distrutti Pessima cartolina per i turisti

Le condizioni delle strade nel centro storico peggiorano a causa di una manutenzione insufficiente. Le basole sono sconnesse, gli arredi pubblici sono rotti e abbandonati, mentre le aree verdi sono trascurate. Questa situazione crea una cattiva immagine per chi visita le piazze più frequentate, come il Ferrarese e Mercantile. La mancanza di interventi tempestivi rende difficile mantenere l’area in condizioni decenti. La questione resta irrisolta e preoccupa residenti e turisti.

Le segnalazioni di Gianni Del Mastro, residente e ristoratore, già presidente del Comitato We love Bari vecchia: "Diverse persone sono cadute e si sono fatte male negli ultimi giorni per la pavimentazione rovinata" Basole sconnesse, arredi distrutti e mai riposizionati, verde con scarsa manutenzione. La cartolina da piazza del Ferrarese e piazza Mercantile - così come tutte le aree del centro storico più frequentate dai turisti - è tutt'altro che positiva. A lanciare l'allarme è Gianni del Mastro, residente e ristoratore, già presidente del Comitato We love Bari vecchia. Tra le segnalazioni più urgenti c'è quella relativa alla pavimentazione, che già sta facendo le sue vittime.

I vandali tornano nel cantiere dell’asilo nido: distrutti sanitari e arrediI vandali hanno nuovamente attaccato il cantiere dell’asilo nido di Maglie, causando danni ai sanitari e agli arredi.

Tombini sollevati e topi tra i turisti: l’allarme del Comitato Centro StoricoDa giorni, i residenti e i visitatori segnalano un problema crescente nel cuore della città.

