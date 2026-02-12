Tombini sollevati e topi tra i turisti | l’allarme del Comitato Centro Storico

Da giorni, i residenti e i visitatori segnalano un problema crescente nel cuore della città. I tombini sono stati sollevati, e tra i turisti si vedono spesso topi che si aggirano nelle strade. Il Comitato Centro Storico denuncia gravi inadempienze nella manutenzione e nella pulizia delle caditoie e delle bocche di lupo, e la situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Ci vengono segnalate gravi inadempienze nella manutenzione e pulizia delle caditoie e delle bocche di lupo nel Centro Storico ed in vie limitrofe. In verità, in passato, abbiamo documentato il “Rio Corso Garibaldi” (cfr. https:www.facebook.comsharev17zGmputJa), ma evidentemente non è servito. Ci domandiamo per quale motivo non si agisca o non si provveda a richiamare all’ordine chi deve occuparsi della manutenzionepulizia. I tombini sollevati, le pozzanghere sempre più insidiose, le strade dissestate rappresentano veri “pericoli” per i consociati. Si potrebbe, intervenendo sulle fogne, ben sollecitare anche una derattizzazione straordinaria, alla luce degli ultimi “avvistamenti”, in pieno giorno, di “toponi”, apparentemente in ottima salute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tombini sollevati e topi tra i turisti: l’allarme del Comitato Centro Storico Approfondimenti su Centro Storico Movida, musica e schiamazzi nel centro storico di Ariano Irpino: il grido d’allarme del Comitato SAT Centro storico invaso dai topi: il Comune corre ai ripari con 350 trappole La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Centro Storico Birre dentro i tombini, fra topi e blatteTombini pieni di blatte ed escrementi di topo usati come «frigoriferi di strada» per tenere in fresco le birre, vendute poi a due euro ai giovani che frequentano la movida della Darsena. Sono 161 le ... ilgiornale.it Emergenza topi, Tursi all’attacco: mappe, esche e tombini trappolaUna mappatura dei punti critici, 7000 esche avvelenate a T, chiusura di buchi e tane, tombini-trappola con effetto basculante in grado di farli entrare, ma non farli uscire e tanto lavoro di pala ... genova.repubblica.it Comitato Regionale @UNICEF Abruzzo in stretta e fattiva collaborazione con la direzione del centro commerciale LAQUILONE hanno portato sensibilità e conoscenza della mission UNICEF sul territorio regionale. La campagna, caratterizzata da simboli rappr - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.