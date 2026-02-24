Allarme rapine nel mirino bici e collane d’oro

Un barista di 60 anni è stato aggredito stamattina in via Barberia mentre si recava al suo locale. Due uomini lo hanno sorpreso al buio e, usando spray urticante, lo hanno immobilizzato. Poi, gli hanno strappato la collana d’oro che indossava, lasciandolo confuso e dolorante. La rapina, che ha preso di mira le sue proprietà e la sua persona, si è conclusa con il bottino di un gioiello di valore. La scena si è svolta alle prime luci dell’alba.

Stava camminando in via Barberia, diretto ad aprire il suo bar. Erano le 6 del mattino, ancora era buio e il barista sessantenne si è trovato all’improvviso davanti due uomini che lo hanno aggredito, spruzzandogli sul viso dello spray urticante, per poi strappargli la collanina d’oro che portava al collo. La rapina è avvenuta ieri mattina che ancora non albeggiava e l’uomo, dolorante, è riuscito soltanto a chiedere aiuto. I primi ad accorrere nella strada del centro sono stati i carabinieri del Radiomobile che hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, sciacquandogli la faccia, e avviato le ricerche dei due aggressori, che intanto però si erano volatilizzati, facendo perdere le proprie tracce tra le stradine del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

