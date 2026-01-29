Olimpiadi nel mirino dei criminali informatici | Puntano all' oro anche loro Scatta l' allarme cybersicurezza

Durante le Olimpiadi, gli attacchi informatici aumentano e i criminali puntano ai dati e alle infrastrutture della manifestazione. Le autorità temono che gli hacker possano colpire sistemi sensibili o rubare informazioni, mettendo a rischio l’evento e la sicurezza di tutti. Le forze dell’ordine sono già in allerta e lavorano per prevenire eventuali attacchi.

VENEZIA - Non solo gli atleti. «Durante le Olimpiadi, anche gli autori di minacce informatiche puntano all’oro»: a lanciare l’allarme sono gli analisti della Unit 42 di Palo Alto Networks, nel rapporto sui rischi telematici per Milano Cortina 2026. Nel mirino non ci sono soltanto gli obiettivi digitali insidiati da email truffaldine, bensì pure gli apparati fisici che gestiscono gli strumenti di pagamento come i terminali Pos delle biglietterie e le infrastrutture strategiche come le autostrade, le ferrovie, le metropolitane, le condotte dell’elettricità e dell’acqua. Criticità su cui vigilerà la sala controllo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nell’ambito del protocollo sottoscritto un anno fa con Fondazione Mico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Olimpiadi nel mirino dei criminali informatici: «Puntano all'oro anche loro». Scatta l'allarme cybersicurezza Approfondimenti su Olimpiadi Criminali Attività commerciali nel mirino dei ladri: scatta l'allarme sicurezza Recenti episodi a San Prisco, in via Gianfrotta, hanno evidenziato un aumento di tentativi di furto ai danni di attività commerciali. Cybersicurezza: report, oltre novemila attacchi informatici nel 2025 Nel 2025, in Italia si sono registrati complessivamente 9. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olimpiadi Criminali Argomenti discussi: Milano Cortina 2026 nel mirino degli hacker; Bagarinaggio per i biglietti delle Olimpiadi, nel mirino dell'Agcom 2 piattaforme di secondary ticketing; Olimpiadi nel mirino dei criminali informatici: Puntano all'oro anche loro. Scatta l'allarme cybersicurezza; Olimpiadi Milano-Cortina, biglietti già nel mirino: AGCOM apre procedimenti contro il bagarinaggio online. Olimpiadi nel mirino dei criminali informatici: «Puntano all'oro anche loro». Scatta l'allarme cybersicurezzaVENEZIA - Non solo gli atleti. «Durante le Olimpiadi, anche gli autori di minacce informatiche puntano all’oro»: a lanciare l’allarme sono gli analisti della Unit 42 ... ilgazzettino.it Milano-Cortina 2026 nel mirino degli hackerI ricercatori della società Palo Alto Networks lanciano l’allarme: «Alle olimpiadi ci saranno attacchi di ogni tipo» ... ilsole24ore.com Vendita illegale di biglietti per le Olimpiadi: nel mirino dell'Agcom due piattaforme online. Il Codacons: "Abbiamo trovato tagliandi per la cerimonia di apertura venduti a cifre che arrivano a 2000 euro, a fronte di listini ufficiali che partono da 260". x.com Coinvolte cerimonie e numerose discipline sportive https://www.dday.it/redazione/56093/olimpiadi-milano-cortina-biglietti-gia-nel-mirino-agcom-apre-procedimenti-contro-il-bagarinaggio-online - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.