Tir si ribalta lungo la Pontina | traffico in tilt in direzione Roma

Un tir si è ribaltato sulla Pontina, causando un forte rallentamento del traffico in direzione di Roma. La presenza del mezzo incidentato ha costretto le autorità a chiudere temporaneamente una corsia, creando code e disagi per gli automobilisti. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il passaggio dei veicoli si è notevolmente rallentato. Le operazioni di rimozione del mezzo continuano per riaprire al traffico.

Traffico rallentato e deviazioni sulla statale 148 "Pontina" per un incidente che ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Roma. Il blocco riguarda il tratto al km 41,000, nel territorio di Aprilia, in provincia di Latina. Si tratta di un tir che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. Deviazione obbligatoria: uscita al km 41,900 su via del Tufetto. Per garantire la circolazione, il traffico viene deviato al km 41,900, con indirizzamento su via del Tufetto. Intervento di Anas e Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

