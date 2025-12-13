Servono punti | il Forlì non può più aspettare Oggi arriva il Carpi quarto Siamo pronti
Il Forlì affronta oggi il Carpi, quarta in classifica, in una sfida decisiva per uscire dalla crisi. La squadra è consapevole dell’importanza di questa partita e pronta a dare il massimo al ‘Morgagni’. Una prova fondamentale per cambiare rotta e rispondere alle aspettative, in un match che si preannuncia intenso e ricco di tensione.
La smania di uscire dal tunnel e la consapevolezza di non poter sbagliare. Il Forlì è alla prova del Carpi quarto della classe, in un crash test da brividi, oggi al ‘ Morgagni ’ (fischio d’inizio alle 17.30, con diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Now). Certo, la classifica è ancora intrigante: i galletti settimi, complice la stangata (-5) inflitta alla Ternana, sono intruppati nel plotone playoff e godono di un bonus di 7 punti sulla zona calda. Ma il calendario è terribile: dopo il Carpi, sono previste Perugia e Ravenna (fuori); nel mezzo l’Arezzo (in casa) al giro di boa. Ergo non c’è più tempo da perdere. Sport.quotidiano.net
