Basket serie A2 | Libertas ko al Modigliani Final Four più lontane Diana | Troppo nervosi e poca energia brava Mestre che ha meritato
Il primo vero ko casalingo davanti al pubblico del Modigliani, dove la Libertas non aveva mai perso, fa male eccome agli amaranto che rischiano adesso di aver compromesso la qualificazione alle final four di coppa Italia. Nell'anticipo del venerdì in diretta Rai, Fantoni e compagni cadono 75-79. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Basket, serie A2 | Rullo Libertas al Modigliani, Diana: "Mi diverto ad allenare questi ragazzi. E venire qui è stata la scelta giusta". VIDEO
Leggi anche: Basket serie A2 | Bi.Emme Service Livorno-Gemini Mestre 75-79: pioggia di triple sulla Libertas, al Modigliani arriva la prima sconfitta
Basket, serie A2 | Sebastiani Rieti-Bi. Emme Service Libertas Livorno 64-75: dominio amaranto al PalaSojourner; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - La preview di Bi.Emme Service Libertas Livorno-Gemini Mestre, anticipo del venerdì; La Libertas contro Mestre per continuare a volare; Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro - Aggiornamento sulle condizioni di Lorenzo Bucarelli.
Basket, serie A2 | Libertas ko al Modigliani, Final Four più lontane. Diana: "Troppo nervosi e poca energia, brava Mestre che ha meritato" - L'analisi del coach amaranto dopo la prima sconfitta casalinga al Forum: "Speriamo di avere ancora qualche lumicino di speranze per qualificarci alle finali di coppa" Il primo vero ko casalingo davant ... livornotoday.it
Basket serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Gemini Mestre in diretta. Live - Archiviata la convincente vittoria contro Rieti, la Libertas è pronta per l'anticipo contro Gemini Mestre (palla a due oggi, venerdì 19 dicembre, al Modigliani Forum alle 20. livornotoday.it
Serie A2 Old Wild West 2025/26 – La preview di Bi.Emme Service Libertas Livorno-Gemini Mestre - CALENDARIOVenerdì 19 dicembre è in programma l’anticipo della 18^ giornata di Serie A2 Old Wild West tra Bi. basketinside.com
Pronti per la 12ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com
ZONE PRESS / BASKET / Serie C XIV Giornata d'Andata (13/12/25) FLUIDOTECNICA AIRONI ROBBIO 72 Milano3 Basiglio 56 INTERVISTA: Alberto MANZINI (Assistant Coach Aironi Robbio) ----------------------------------------- Aironi Pallac - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.