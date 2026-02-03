Chiusura del Bagno Carolina a Marina Romea | l’erosione costiera e le norme europee spingono al commiato

A Marina Romea, il Bagno Carolina chiude dopo trent’anni. La decisione arriva a causa dell’erosione della costa e delle nuove norme europee che complicano la gestione. Barbara Tassi e Danilo Cabras hanno consegnato la proprietà ai nuovi gestori del Bagno Losco, lasciando alle spalle un pezzo di storia della località. La spiaggia cambia volto, e con essa anche le abitudini dei frequentatori abituali.

Marina Romea, 3 febbraio 2026 – Dopo trent'anni di presenza costante sulla spiaggia, Barbara Tassi e Danilo Cabras hanno ufficialmente chiuso il capitolo del Bagno Carolina, cedendolo ai nuovi gestori del vicino Bagno Losco. L'annuncio, dato con un tono commosso sui social, non segna solo la fine di un'epoca per i due titolari, ma rappresenta una svolta emblematica per il turismo costiero dell'Emilia-Romagna, segnata da pressioni ambientali e normative europee sempre più stringenti. I due hanno deciso di abbandonare un'attività che ha visto crescere generazioni di bagnanti, non per ragioni economiche dirette, ma per una combinazione di fattori strutturali: l'erosione costiera inarrestabile e l'incertezza derivante dalla direttiva Bolkestein.

