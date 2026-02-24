Allarme cyberbullismo e immagini manipolate | stretta globale dell’EDPB e delle autorità privacy per tutelare i minori online

L’allarme sul cyberbullismo e le immagini manipolate nasce dalla crescente diffusione di deepfake e contenuti ingannevoli online. Quarantaquattro autorità di diversi paesi, tra cui l’EDPB, hanno firmato una dichiarazione congiunta per rafforzare le misure di tutela dei minori. La preoccupazione deriva dall’aumento di casi di vittime giovani che subiscono attacchi e manipolazioni digitali. La collaborazione internazionale si intensifica per fermare questa nuova frontiera di rischi online.

Sessantuno autorità mondiali, inclusa l'EDPB, firmano una dichiarazione contro i deepfake e l'uso illecito dell'IA. L'obiettivo è proteggere i minori dal cyberbullismo imponendo alle aziende regole severe su trasparenza e privacy. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Allarme UNICEF: boom di deepfake sessualizzati con l’IA, oltre un milione di minori vittime di immagini manipolate L’UNICEF lancia l’allarme: in Italia e nel mondo cresce il numero di immagini sessualizzate di minori create con l’intelligenza artificiale.

Social e porno online, stretta sulle piattaforme per tutelare i minori: il governo Meloni frena mentre l’Europa acceleraIl governo Meloni ha deciso di rallentare le misure contro i contenuti online per tutelare i minori.

