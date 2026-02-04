Allarme UNICEF | boom di deepfake sessualizzati con l’IA oltre un milione di minori vittime di immagini manipolate

L’UNICEF lancia l’allarme: in Italia e nel mondo cresce il numero di immagini sessualizzate di minori create con l’intelligenza artificiale. Sono oltre un milione le vittime di foto manipolate, molte delle quali mostrano bambini e bambine in situazioni compromettenti. Le autorità e le associazioni chiedono più controlli e interventi per fermare questa diffusione.

"L'UNICEF è sempre più allarmato dalle segnalazioni di un rapido aumento del volume di immagini sessualizzate generate dall'Intelligenza Artificiale che circolano, compresi casi in cui fotografie di bambini sono state manipolate e sessualizzate.. I deepfake – immagini, video o audio generati o manipolati con l'Intelligenza Artificiale (IA) in modo da sembrare reali – vengono sempre più utilizzati per produrre contenuti sessualizzati che coinvolgono bambini, anche attraverso la "nudificazione", dove gli strumenti di IA vengono utilizzati per spogliare o alterare gli abiti nelle foto per creare immagini falsificate di nudo o sessualizzate.

