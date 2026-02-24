Alla Farnesina la cerimonia in omaggio di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci

Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci sono ricordati durante una cerimonia alla Farnesina, causata dalla volontà di onorare il loro sacrificio. La giornata ha visto l’inaugurazione di una targa commemorativa, posta nella sede del ministero degli Esteri, in presenza di colleghi e familiari. La loro memoria viene mantenuta viva attraverso questa iniziativa, mentre le autorità locali partecipano con rispetto e riconoscenza. La cerimonia si conclude con un momento di silenzio in loro memoria.

Si è svolta nella memoria di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci la cerimonia che nel pomeriggio di oggi si è tenuta nella sede della Farnesina a Roma Durante la quale è stata inaugurata una targa commemorativa dedicata ai rappresentanti diplomatici caduti all’estero. L’ambasciatore italiane e il carabiniere originario di Sonnino sono stati uccisi il 22 febbraio 2021 in un attentato nella Repubblica Democratica del Congo insieme all’autista Mustapha Milambo. Nel corso della cerimonia, alla presenza delle massime cariche istituzionali, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale Salvatore Luongo, ha deposto una corona d’alloro, sottolineando la simbiosi professionale e umana che legava i due uomini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Farnesina, una targa per il sacrificio di Iacovacci e Attanasio. Luongo: "Un legame di sangue tra diplomazia e sicurezza"Una targa è stata inaugurata alla Farnesina per ricordare il sacrificio di Iacovacci e Attanasio, uccisi in Congo mentre svolgevano il loro lavoro.

Vittorio Iacovacci, cinque anni dall'attentato in Congo: "Scelse un gesto di estremo altruismo"Il ricordo di Vittorio Iacovacci, ucciso in Congo cinque anni fa, deriva dal suo gesto di grande altruismo.

Commemorazione Attanasio-Iacovacci alla Farnesina, Luongo: Chi indossa la nostra uniforme mette l’incolumità in secondo piano rispetto al dovereAlla Farnesina la targa per i caduti all’estero: una cerimonia che parla di missioni e rischio Alla Farnesina si è svolta la cerimonia di deposizione di u ... infodifesa.it

Farnesina: Tajani, 'tragedia Attanasio non sarà dimenticata'Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Quella dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma Alimentare Mondiale, Mustapha Milambo è una tragedia che ri ... lanuovasardegna.it

Si chiude ad Accra #LabInnovaForAfrica “Luca Attanasio” – Ghana Prima edizione congiunta #Agribusiness + #ICT, 50 imprese coinvolte e nuove connessioni internazionali. Prossima tappa: Uganda 9-13 marzo. #AgenziaICE #Africa #OpenInnovation x.com

Il Segretario di Stato vaticano Cardinale Parolin ha ricordato l'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso 5 anni fa in Congo in un agguato. Proseguono le indagini, mentre emerge un inquietante mosaico dietro l'omicidio. Venerdì sera il diplomatico è stato ricordato - facebook.com facebook