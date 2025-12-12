Alessia figlia di Peppe Vessicchio | L’ho conosciuto quando avevo 7 anni voleva darmi il suo cognome L’occhiolino a Sanremo era per me

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Vessicchio, figlia del noto direttore d’orchestra Peppe Vessicchio, rivela il loro legame speciale e il gesto significativo di suo padre. A soli sette anni, Peppe ha deciso di assumersi la paternità, nonostante le origini diverse. La giovane condivide anche il ricordo di un’occhiolino a Sanremo, simbolo di un legame affettuoso e autentico.

La figlia del direttore d’orchestra ha spiegato: «Io nasco da Enrica e Bruno Grieco, che è il mio papà naturale, però a 7 anni lui sceglie di essere comunque mio padre, e da quel momento lui ha sempre detto “mia figlia” ed io “mio padre”». Vanityfair.it

alessia figlia peppe vessicchioLa figlia di Peppe Vessicchio: “L’ho conosciuto a 7 anni, ad agosto quando sono stata male e lui era con me” - Ricorda la sua gentilezza e la sua presenza in ogni momento della sua vita. fanpage.it

alessia figlia peppe vessicchio''Mi voleva dare il cognome, gli ho detto di no'': la figlia di Peppe Vessicchio spiega perché non volle essere adottata e come reagì lui - Alessia Vessicchio (all’anagrafe Alessia Grieco) è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”. gossip.it

alessia figlia di peppe vessicchio l8217ho conosciuto quando avevo 7 anni voleva darmi il suo cognome l8217occhiolino a sanremo era per me

© Vanityfair.it - Alessia, figlia di Peppe Vessicchio: «L’ho conosciuto quando avevo 7 anni, voleva darmi il suo cognome. L’occhiolino a Sanremo era per me»

Un mese senza Peppe Vessicchio, in studio la figlia Alessia - La volta buona 11/12/2025

Video Un mese senza Peppe Vessicchio, in studio la figlia Alessia - La volta buona 11/12/2025