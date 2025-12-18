Peppe Vessicchio la figlia Alessia | ho detto no al cognome e all’adozione

Alessia Grieco, conosciuta come Alessia Vessicchio, ha condiviso un aspetto personale della sua vita, rivelando una scelta significativa fatta in ambito familiare. La figlia di Peppe Vessicchio ha deciso di mantenere il suo nome di nascita, dando un messaggio di indipendenza e rispetto per le proprie radici. Un racconto che mette in luce il suo percorso e il rapporto speciale con il noto Maestro.

Alessia Grieco, conosciuta come Alessia Vessicchio, ha raccontato un dettaglio intimo su Peppe Vessicchio. In tv ha svelato perché disse no all'adozione e al suo cognome. Il racconto arriva dopo la scomparsa del Maestro, avvenuta a Roma per complicanze di una malattia polmonare. La scelta, però, non ha mai cambiato il loro legame. E la reazione di Vessicchio ha colpito il pubblico. Alessia è cresciuta con due figure importanti nella sua vita. Da un lato c'era il suo padre naturale, dall'altro Peppe Vessicchio.

