Concerto meditativo con campane tibetane

Un concerto meditativo con campane tibetane offre un momento di relax e riequilibrio interiore. Grazie alle vibrazioni armoniche, anche chi non ha esperienza può vivere un’esperienza di benessere profondo, favorendo il rilassamento e la meditazione. Un’occasione per ritrovare calma e serenità in un ambiente avvolgente e armonioso.

Un concerto meditativo con le campane tibetane è un’esperienza di profondo benessere, accessibile a tutti, anche a chi non ha mai praticato meditazione. Le vibrazioni armoniche delle campane avvolgono il corpo e la mente, favorendo un naturale stato di quiete e connessione interiore. È un viaggio. Napolitoday.it Concerto meditativo con campane tibetane - Un concerto meditativo con le campane tibetane è un’esperienza di profondo benessere, accessibile a tutti, anche a chi non ha mai praticato meditazione. napolitoday.it

Esplora il magico mondo delle campane tibetane e scopri il loro potere rigenerativo attraverso il suono. - Le campane tibetane sono degli antichi strumenti musicali originari dell’Himalaya che nel corso dei secoli si sono diffusi in tutta l’Asia. greenme.it

Domenica 14 dicembre magiche atmosfere nella latomia più grande della Sicilia. Visita guidata, bagno di suoni ancestrali, campane tibetane, concerto sonoro meditativo, rilassamento con tisane e biscotti. Si consiglia di portare un tappetino e una coperta. Dal - facebook.com facebook

CAMPANE TIBETANE - Rilassamento Profondo - Stato Alpha - Chakra Balance - 432hz - Iuri Ricci

Video CAMPANE TIBETANE - Rilassamento Profondo - Stato Alpha - Chakra Balance - 432hz - Iuri Ricci Video CAMPANE TIBETANE - Rilassamento Profondo - Stato Alpha - Chakra Balance - 432hz - Iuri Ricci