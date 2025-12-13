Concerto meditativo con campane tibetane

Un concerto meditativo con campane tibetane offre un momento di relax e riequilibrio interiore. Grazie alle vibrazioni armoniche, anche chi non ha esperienza può vivere un’esperienza di benessere profondo, favorendo il rilassamento e la meditazione. Un’occasione per ritrovare calma e serenità in un ambiente avvolgente e armonioso.

