Addio Valentino | l'imperatore della moda raccontato da chi lo conosceva

Valentino, icona della moda italiana, ha lasciato un’indelebile impronta con le sue creazioni eleganti e raffinate. Prima di diventare un simbolo di lusso, è stato un artista che ha plasmato il proprio stile e identità. In questo articolo, ripercorriamo la sua carriera e la sua vita, raccontata da chi ha conosciuto da vicino il suo percorso e il suo talento senza tempo.

Prima di creare meravigliosi abiti destinati a un mondo di lusso, calma e voluttà, Valentino è stato prima di tutto stilista e stylist di sé stesso. Si è disegnato una vita da indossare come un abito couture. E della couture («l’alta moda è una scienza esatta», scriveva la grande giornalista e scrittrice Irene Brin, tra le prime ammiratrici) ha cucito alla sua esistenza i dettami rigidissimi e inflessibili, i soli che permettano alla Bellezza di trionfare in tutta la sua maestà, sia pure ingentilita dalla grazia. Valentino Garavani ai Musei Capitolini a Roma nel 1991. Da Voghera a Parigi. Nell’autoinvenzione del sé, benedetta da un nome che già di suo solleticava richiami a mitologici uomini italiani, anche se nel caso di Rodolfo Valentino era un cognome (ma nel ’94 debutta in America come costumista teatrale per l’opera The Dream of Valentino, ispirata alla vita del divo), Valentino Clemente Garavani non ha mai sgarrato a un copione e a una sceneggiatura esistenziale che ha iniziato a scrivere – e dunque a vivere – a soli 17 anni, quando parte per Parigi dalla nebbiosa cittadina di Voghera, provincia di Pavia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Addio Valentino: l’imperatore della moda raccontato da chi lo conosceva Leggi anche: Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della moda Addio a Valentino, ultimo imperatore e maestro di sogniValentino Garavani, noto come l'ultimo imperatore della moda, si è spento a 93 anni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della moda - Il grande stilista si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari, ... ilgazzettino.it

