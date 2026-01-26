Il Napoli non ha ancora spiegato di chi è la responsabilità della campagna acquisti e degli infortuni

Il Napoli non ha ancora chiarito chi sia responsabile delle recenti operazioni di mercato e degli infortuni che hanno coinvolto la squadra. La situazione rimane ambigua, lasciando spazio a interpretazioni e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Nel frattempo, la squadra affronta le partite con un clima di incertezza, mentre il risultato della recente sfida con la Juventus ha suscitato commenti diversi.

Cesare – Caro Guido, sconfitta del Napoli con un 3-0, risultato a dir la verità un po’ generoso per la Juve. Nel primo tempo i bianconeri sono entrati in campo con maggiore aggressività, determinazione e cattiveria e, oltre al gol, ne hanno quasi fatti altri 2 (traversa a portiere battuto e salvataggio sulla linea), con il Napoli che ha fatto un solo un mezzo tiro in porta con Vergara. Guido – Però nella ripresa il Napoli ha preso campo e giocato, rimanendo in partita, creando qualche situazione di pericolo per gli avversari ma senza mai tirare in porta. Poi la partita è finita a 20’ minuti dalla fine con la frittata di Juan Jesus e il 2-0. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli…decisiva sarà anche la campagna acquisti di gennaio…Il Napoli valuta le strategie di mercato in vista della sessione di gennaio.

