alcuni poliziotti e carabinieri sono accusati di aver rubato alla coin di termini

Poliziotti e carabinieri sono coinvolti in furti alla Coin di Termini, a causa di un'operazione investigativa. Avrebbero sottratto regolarmente merci e denaro per un totale di 184 mila euro, approfittando della collaborazione di una cassiera. Le forze dell’ordine sono state sorprese durante le indagini, che hanno portato alla scoperta di questa rete illecita. Gli approfondimenti continuano per chiarire tutti i dettagli di questa vicenda.

Secondo la procura di Roma avrebbero fatto piccoli furti regolari per un totale di 184mila euro, con la complicità di una cassiera La procura di Roma ha indagato 21 persone tra poliziotti e carabinieri, accusati di aver organizzato una serie di furti all’interno del centro commerciale Coin della stazione Termini di Roma. Secondo l’accusa i furti sarebbero andati avanti per mesi, con costanti e regolari piccole sottrazioni di merci e la complicità di una cassiera: sarebbero stati rubati capi d’abbigliamento e profumi per un valore totale di 184mila euro. Non sono indagati solo i membri delle forze dell’ordine (in totale gli indagati sono 44) ma il loro coinvolgimento è più notevole dal momento che sono le persone che dovrebbero garantire il rispetto delle regole a Termini, che è la stazione più grande e affollata d’Italia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Furti alla Coin di Roma Termini: indagati 21 tra poliziotti e carabinieriVentiuno tra poliziotti e carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver trafugato abiti e profumi nel negozio Coin di Roma Termini.

Furti alla Coin della stazione Termini: 21 tra carabinieri e poliziotti indagati per «ruberie sistematiche» di vestiti e profumiUn furto sistematico di vestiti e profumi alla Coin della stazione Termini ha portato all’indagine su 21 agenti tra carabinieri e poliziotti.

