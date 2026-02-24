Alcolock obbligatorio in Italia da oggi | il ‘dispositivo antialcol’ potrà costare fino a 2mila euro

Il governo ha introdotto l'obbligo di installare l’alcollock, un dispositivo che impedisce di avviare l’auto se si è sotto effetto di alcol, per ridurre gli incidenti stradali. Il costo del sistema può arrivare a 2.000 euro, creando preoccupazioni tra gli automobilisti. L’elenco dei fornitori autorizzati e dei modelli approvati è stato pubblicato ufficialmente. Le associazioni di categoria segnalano problemi tecnici e spese elevate che potrebbero gravare sui conducenti. La misura entra in vigore oggi, cambiando le regole sulla sicurezza stradale.

Pubblicato l’elenco dei dispositivi e degli installatori autorizzati. Federcarrozzieri denuncia le criticità tecniche e i costi per gli automobilisti Scatta ufficialmente da oggi l’obbligo di installazione dell’alcolock per i conducenti condannati in via definitiva per guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 gl. Infatti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul Portale dell’Automobilista l’elenco dei dispositivi omologati, dei rivenditori e delle officine autorizzate al montaggio del dispositivo, dando così il via alla misura prevista dal nuovo Codice della strada. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

