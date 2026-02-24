Alcolock al via in Italia spese fino a 2.000 euro e nodi sulle auto compatibili

L’introduzione dell’alcollock in Italia deriva da una norma che mira a ridurre gli incidenti stradali causati dall’uso di alcol. Le auto compatibili devono essere sottoposte a specifici controlli e i costi di installazione si attestano fino a 2.000 euro. Gli installatori autorizzati sono già operativi sul territorio, pronti a installare i dispositivi sui veicoli ammessi. La misura interessa molte famiglie che devono adattare le loro auto alle nuove regole.

A partire da oggi l’alcolock diventa ufficialmente operativo in Italia. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato l’elenco dei dispositivi autorizzati, degli installatori abilitati e dei modelli di veicoli sui quali è possibile montare questo strumento. Viene così data piena attuazione a una delle misure più discusse del nuovo Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024. Sarà obbligato a installarlo chi viene sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Cos’è e come funziona l’alcolock. L’ alcolock è un sistema elettronico che impedisce l’avviamento del motore se il conducente non supera il test dell’alcol. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

