Alcolock scatta oggi l'obbligo sulle auto | chi deve installarlo quanto costa e quali sanzioni si rischiano

Il ministro dei Trasporti ha annunciato che l’obbligo di installare l’alcolock sulle auto entra in vigore oggi, a causa delle nuove norme del Codice della strada. La misura riguarda i veicoli di una certa categoria e mira a ridurre gli incidenti causati dall’uso di alcol alla guida. I proprietari devono sostenere costi variabili per l’installazione, mentre le sanzioni sono già state definite. La lista dei modelli approvati include dispositivi di diverse marche.

È arrivato l'ultimo passaggio necessario per l'utilizzo degli alcolock, come previsto dal nuovo Codice della strada: il ministero dei Trasporti ha fatto sapere quali modelli di dispositivi si possono acquistare. Da oggi dunque è pienamente in vigore l'obbligo di installare l'alcolock - con una spesa che può superare i 2mila euro - per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre lo 0,8. 🔗 Leggi su Fanpage.it Scatta da oggi l’alcolock in auto, costa circa 2.000 euroL’introduzione dell’alcolock in auto deriva dall’obbligo di rispettare nuove norme sulla sicurezza stradale. Leggi anche: Fontana di Trevi a pagamento, scatta il biglietto dal 1 febbraio: quanto costa e chi non deve pagare