Alatri celebra Morricone | concerto con i musicisti del film iconico

Alatri organizza un concerto dedicato a Ennio Morricone, in occasione del film iconico

Alatri si prepara a un omaggio musicale a Ennio Morricone: La Leggenda del Pianista sull’Oceano Il 4 marzo 2026, alle 19:00, la Biblioteca comunale Luigi Ceci di Alatri ospiterà un evento musicale di eccezione: La Leggenda del Pianista sull’Oceano. Un omaggio alle atmosfere indimenticabili di Ennio Morricone, con Cicci Santucci, storico interprete della tromba nel celebre tema del film, affiancato da Luca Ruggero Jacovella al pianoforte e Donato Cedrone al violoncello. La serata, curata da Katia Sacchetti e presentata da Angelo Sarra, promette di trasportare il pubblico in un viaggio sonoro tra cielo e mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

