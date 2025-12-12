Presentato dal Comune di Montesilvano il censimento arboreo 2025 | oltre 4.800 gli alberi presenti

Il Comune di Montesilvano ha presentato il Censimento arboreo 2025, un documento che fotografa la presenza di oltre 4.800 alberi nel territorio. Questo strumento rappresenta un passo importante per la tutela e la valorizzazione del verde pubblico, offrendo dati essenziali per la pianificazione e la gestione ambientale della città.

Presentato il Censimento arboreo comunale di Montesilvano, uno dei documenti fondamentali per lo sviluppo e la pianificazione del verde. Il lavoro svolto ha quantificato e qualificato gli alberi su suolo comunale (strade, giardini, parchi). La relazione conclusiva trasmessa da Marco Maio

