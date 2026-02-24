Al via il Festival di Sanremo di Carlo Conti | È cristiano e democratico

Da tpi.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti introduce il Festival di Sanremo, definendolo “cristiano e democratico” perché vuole rappresentare tutti i gusti e le culture del pubblico. La scelta di aprire con artisti diversi e di proporre temi attuali mira a coinvolgere più persone possibile. La prima serata, trasmessa su Rai 1, presenta canzoni e ospiti che riflettono questa volontà inclusiva. La manifestazione si prepara a catturare l’attenzione di milioni di spettatori.

al via il festival di sanremo di carlo conti 200 cristiano e democratico
© Tpi.it - Al via il Festival di Sanremo di Carlo Conti: “È cristiano e democratico”

Sarà un Festival di Sanremo “cristiano e democratico”: così lo definisce Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, al via su Rai 1 nella prima serata di martedì 24 febbraio. Nella conferenza stampa di presentazione della manifestazione, il presentatore ha dichiarato: “Un festival democristiano? È cristiano e democratico. Cristiano perché ci sono riferimenti alla mia modestissima fede, e democratico perché aperto a tutti”. Conti, poi, si è detto sereno per gli ascolti: “L’anno scorso sembrava impossibile eguagliare certi numeri e invece un po’ il caso, un po’ la fortuna, un po’ la bravura ci hanno portato a superarli. 🔗 Leggi su Tpi.it

Carlo Conti e la prima serata di Sanremo 2026: «Il video di La Russa su Pucci? Un'osservazione di un libero cittadino, nessuna pressione. Il mio Festival è cristiano e democratico»Carlo Conti ha commentato l’incidente sul video di La Russa riguardante Pucci, spiegando che si tratta di un’osservazione di un cittadino libero, senza alcuna pressione.

Sanremo 2026 "cristiano e democratico", Carlo Conti dribbla le polemiche da Ignazio La Russa al caso MorganCarlo Conti ha deciso di evitare le polemiche sollevate da Ignazio La Russa e il caso Morgan, affermando che Sanremo 2026 sarà un festival cristiano e democratico.

Ecco i cantanti di Sanremo 2026 forniti da Carlo Conti al TG1 #rai #sanremo

Video Ecco i cantanti di Sanremo 2026 forniti da Carlo Conti al TG1 #rai #sanremo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Al via la prima edizione del Festival delle Opportunità, aperte le iscrizioni; 48 ore al via del festival 2026; Al via domande per contributi promozione lettura e festival letterari; Cagliari: al via la XXII edizione di Al Ard Film Festival - Pressenza.

al via il festivalFestival di Sanremo 2026 al via: come seguire la prima serata in streaming dall'esteroParte il Festival di Sanremo 2026: ecco come seguirlo in diretta TV e streaming, anche dall'estero, grazie a Rai Play e a una VPN illimitata. ilsoftware.it

Al via anche il FantaSanremo: cos'è e come funziona il gioco che fa impazzire l'ItaliaOgni anno, puntuale come una stecca che scappa al cantante di turno, torna lui: il FantaSanremo, cioè Sanremo… ma con l’ansia da fantacalcio. Un gioco parallelo, un universo in cui non tifi solo la ca ... msn.com