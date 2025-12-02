' Lea Un' altra giornata emozionante' spettacolo per bambini a Cascina
Prosegue la rassegna Domenica a Teatro con una nuova produzione Fondazione Sipario Toscana, che porta in scena uno spettacolo tenero, brillante e profondamente vicino al mondo dell'infanzia. Domenica 7 dicembre alle 17:30, la Sala Margherita Hack ospita "LEA. Un'altra giornata emozionante", un.
