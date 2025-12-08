Caselle Landi il corpo senza vita di Domenico Rosano trovato nelle acque del Po | cosa sappiamo
Caselle Landi (Lodi) – È stato il Po ieri a riportare alla luce il corpo di un cinquantaquattrenne piacentino scomparso da casa il 26 ottobre senza più dare notizie. Poco prima di mezzogiorno, in un tratto del fiume tra Corno Giovine e Caselle Landi, nella zona di Caselle nota come Morti della Porchera, un uomo che passeggiava lungo l’argine ha notato qualcosa affiorare tra le acque scure. Avvicinandosi, il passante ha capito che si trattava di un corpo riverso a pancia in giù e bloccato tra le radici di un albero sporgente dalla riva. Il cadavere ancora completamente vestito – scarpe, pantaloni e un giubbotto pesante – sembrava essere rimasto in acqua a lungo, forse trascinato dalla corrente per diversi chilometri prima di arenarsi in quel punto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
