In mostra all’Aurora la storia delle bandiere della pace degli anni ’40 e ‘50

Arezzo ospita una mostra dedicata alle bandiere della pace degli anni ’40 e ’50, perché queste stoffe raccontano le speranze di un'epoca difficile. La collezione, composta da oltre venti pezzi, include bandiere originali usate nelle manifestazioni di quegli anni e testimonianze di un movimento che cercava di diffondere la pace tra le nazioni. La mostra si tiene presso il centro culturale Aurora e rimarrà aperta fino alla fine di marzo.
Arezzo, 14 febbraio 2026 – In mostra a ll’Aurora l a storia delle b andiere della pace degli anni ’40 e ‘50. Peace & Care: storie di lotta e resistenza. Dal 14 al 25 febbraio. Tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta, l’Italia fu uno dei paesi protagonisti del movimento internazionale dei Partigiani della pace, c ostituitosi a Parigi nel 1949, che si batteva contro il riarmo e l’uso delle armi atomiche e per una politica di pace fra i popoli. Nel nostro paese furono soprattutto le donne a prendersi cura della campagna pacifista, all’interno delle organizzazioni sindacali, associative e dei partiti, portando avanti raccolte di firme e manifestazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
