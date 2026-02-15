Le bandiere della pace La loro storia all’Aurora
Nel 1949, l’Italia si unisce al movimento internazionale dei Partigiani della pace a causa delle tensioni postbelliche e della paura di un nuovo conflitto globale. In quegli anni, le bandiere della pace diventano simbolo di speranza e protesta tra i cittadini. A Torino, un gruppo di attivisti organizza una mostra per esporre le loro bandiere colorate, attirando l’attenzione di molti passanti.
Tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta, l’Italia fu uno dei paesi protagonisti del movimento internazionale dei Partigiani della pace, costituitosi a Parigi nel 1949, che si batteva contro il riarmo e l’uso delle armi atomiche e per una politica di pace fra i popoli. Nel nostro paese furono soprattutto le donne a prendersi cura della campagna pacifista, all’interno delle organizzazioni sindacali, associative e dei partiti, portando avanti raccolte di firme e manifestazioni. Un elemento di lungo periodo che ha visto le donne, prima e dopo quel passaggio storico, sempre fortemente impegnate a favore della pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In mostra all’Aurora la storia delle bandiere della pace degli anni ’40 e ‘50
Arezzo ospita una mostra dedicata alle bandiere della pace degli anni ’40 e ’50, perché queste stoffe raccontano le speranze di un'epoca difficile.
Bandiere della pace nei comuni: iniziative educative per la pace nei luoghi di sviluppo dei bambini
Nelle scuole e negli asili di Bari, le bandiere della pace sventolano ormai ovunque.
