Circa 10.000 visitatori al Castello Ducale | come la cultura fa crescere Torremaggiore

Recentemente, il Castello Ducale De Sangro di Torremaggiore ha accolto circa 10.000 visitatori in occasione di due esposizioni culturali. Questi eventi hanno contribuito a valorizzare il patrimonio locale, dimostrando come l’arte e la cultura possano favorire la crescita e la promozione del territorio. La partecipazione attiva della comunità sottolinea l’importanza di iniziative culturali per lo sviluppo di Torremaggiore.

Si sono concluse da pochi giorni due importanti mostre ospitate nel Castello Ducale De Sangro, a Torremaggiore. Si tratta di due progetti nati nel 2025 e fortemente voluti dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Emilio Di Pumpo, che hanno registrato un successo straordinario in termini.

