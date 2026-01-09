Circa 10.000 visitatori al Castello Ducale | come la cultura fa crescere Torremaggiore

Recentemente, il Castello Ducale De Sangro di Torremaggiore ha accolto circa 10.000 visitatori in occasione di due esposizioni culturali. Questi eventi hanno contribuito a valorizzare il patrimonio locale, dimostrando come l’arte e la cultura possano favorire la crescita e la promozione del territorio. La partecipazione attiva della comunità sottolinea l’importanza di iniziative culturali per lo sviluppo di Torremaggiore.

Turismo al Castello della Rancia: "Visite aumentate del 30%" - Aumento del 30 per cento di visitatori, nel 2025, al Castello della Rancia di Tolentino. msn.com

Boom di visitatori nei musei pugliesi: +40% nei primi sei giorni dell'anno - Il più visitato il Castel del Monte, exploit del Castello Svevo di Bari, successo per l'Anfiteatro romano di Lecce. rainews.it

Circa 10.000 visitatori al Castello Ducale: la cultura che fa crescere Torremaggiore

Torremaggiore (FG) - Circa 10.000 visitatori al Castello Ducale per la mostra dedicata a Banksy e per l'esposizione "Dal Cristo Bruciato al Cristo Rivelato" Si sono concluse da pochi giorni due importanti mostre ospitate nel Castello Ducale De Sangro, due - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.