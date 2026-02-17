AJ Styles fa ritorno a Raw | annuncio ufficiale
AJ Styles torna a Raw dopo mesi di assenza, portando entusiasmo tra i fan. La sua presenza a Atlanta, città dove ha sfidato avversari di alto livello, ha attirato molti spettatori allo stadio e in tv.
Atlanta accoglie una puntata di Raw dedicata a una leggenda vivente del wrestling, con un focus particolare sul vasto percorso di AJ Styles. Dopo gli sviluppi vissuti al FedExForum di Memphis, la serata promette momenti iconici e indicazioni sul possibile futuro ruolo dell’ex campione all’interno della federazione, mantenendo alta l’attenzione su ciò che la scena WWE ha in serbo per i prossimi appuntamenti di alto profilo. Il momento clou della serata sarà un tributo dedicato a Styles, tornato sul ring in Georgia e pronto a ricevere applausi da parte del pubblico locale. In scena è previsto un segmento speciale per celebrare i suoi dieci anni in WWE, durante i quali ha conquistato ogni titolo possibile, diventando un Grand Slam Champion. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
WWE: AJ Styles schiaffeggia l’irrispettoso Gunther, match ufficiale per Raw in Germania
Nel prossimo episodio di Raw dalla Germania, AJ Styles affronterà Gunther in un match ufficiale.
WWE: AJ Styles fa cedere Gunther ma l’arbitro non vede, finale controverso a Raw
Nel recente episodio di Raw da Düsseldorf, AJ Styles e Gunther si sono affrontati in un match singolo, il primo tra i due trasmesso in televisione.
Right When Cameras Stopped Rolling—Taehyung and Jungkook Did THIS!
Argomenti discussi: Aggiornamenti sul contratto di AJ Styles con la WWE dopo il ritiro avvenuto al Royal Rumble 2026; AJ Styles e WWE in contatto, si valuta il ritorno; AJ Styles il suo futuro è un vero mistero; Jeff Jarrett pensa che AJ Styles tornerà a lottare: Magari tra 1 o 2 anni, ma non è stata l'ultima!.
AJ Styles: Ecco perchè non ho lasciato i guanti al centro del ringAJ Styles ha finalmente rivelato perché non ha lasciato i suoi guanti nel quadrato dopo la sconfitta contro Gunther ... spaziowrestling.it
Il campione WWE stuzzica un possibile ritorno di AJ Styles dopo il ritiro al Royal RumbleIl ritiro di AJ Styles dalla WWE alimenta nuove speculazioni dopo che CM Punk ha accennato a un possibile ritorno per un'ultima sfida. worldwrestling.it
Il ritorno di Harry Styles, dopo oltre due anni di assenza, è senza dubbio uno dei più attesi del 2026. Il suo quarto album da solista, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, uscirà il prossimo sei marzo, ed è stato anticipato dal singolo di traino Aperture, già in ve facebook