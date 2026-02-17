AJ Styles torna a Raw dopo mesi di assenza, portando entusiasmo tra i fan. La sua presenza a Atlanta, città dove ha sfidato avversari di alto livello, ha attirato molti spettatori allo stadio e in tv.

Atlanta accoglie una puntata di Raw dedicata a una leggenda vivente del wrestling, con un focus particolare sul vasto percorso di AJ Styles. Dopo gli sviluppi vissuti al FedExForum di Memphis, la serata promette momenti iconici e indicazioni sul possibile futuro ruolo dell’ex campione all’interno della federazione, mantenendo alta l’attenzione su ciò che la scena WWE ha in serbo per i prossimi appuntamenti di alto profilo. Il momento clou della serata sarà un tributo dedicato a Styles, tornato sul ring in Georgia e pronto a ricevere applausi da parte del pubblico locale. In scena è previsto un segmento speciale per celebrare i suoi dieci anni in WWE, durante i quali ha conquistato ogni titolo possibile, diventando un Grand Slam Champion. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - AJ Styles fa ritorno a Raw: annuncio ufficiale

Nel prossimo episodio di Raw dalla Germania, AJ Styles affronterà Gunther in un match ufficiale.

Nel recente episodio di Raw da Düsseldorf, AJ Styles e Gunther si sono affrontati in un match singolo, il primo tra i due trasmesso in televisione.

