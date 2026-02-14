Il Barcellona esplode contro il VAR lettera formale rivolta alla Liga | Flagranti errori arbitrali

Il Barcellona ha denunciato il VAR a causa di decisioni arbitrali che ritiene ingiuste e sbagliate, lamentando errori evidenti che hanno influenzato il risultato. La società catalana ha scritto una lettera ufficiale alla Liga, evidenziando come alcune decisioni abbiano penalizzato la squadra durante le ultime partite. Un esempio concreto riguarda il match contro l’Atletico Madrid, in cui i blaugrana si sono sentiti vessati da decisioni discutibili dell’arbitro. La protesta nasce dalla crescente delusione per una serie di errori che, secondo il club, minano la trasparenza e la correttezza del campionato.

Dopo i torti lamentati in Copa del Tey nel 4-0 subito dall'Atletico, il Barcellona ha inviato una nota formale di protesta ai vertici del calcio spagnolo per una mancanza di equità ed equilibrio: "Crescente sfiducia di quanto sta accadendo, preoccupati profondamente".🔗 Leggi su Fanpage.it Barcellona contesta l'arbitraggio: lettera ufficiale alla RFEF sul VAR Il Barcellona ha scritto una lettera ufficiale alla RFEF per contestare le decisioni dell’arbitro durante la partita di domenica scorsa, in particolare riguardo all’uso del VAR. Barcellona, guerra aperta agli arbitri: inviata lettera di fuoco alla RFEF sul tema Var! Il Barcellona ha scritto una lettera dura alla RFEF, accusando gli arbitri di favorire le avversarie e di sbagliare spesso nelle decisioni sul VAR. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Esplosione in una moschea a Islamabad: morti e feriti; Rooney esplode contro Ilett: Se lo United vincesse la 5^ partita, diventerebbe irrilevante. Non ne posso più; Barcellona, serve un'impresa al ritorno con l'Atletico. Gol tolto a Cubarsi, Flick esplode; Pakistan, esplosione in moschea a Islamabad: vittime. Il 4 a 0 rimediato ieri contro l’Atletico certifica la preoccupante fragilità difensiva del Barcellona (As)Il 4 a 0 rimediato ieri contro l'Atletico certifica la preoccupante fragilità difensiva del Barcellona. I dettagli ... ilnapolista.it Barcellona, serve un'impresa al ritorno con l'Atletico. Gol tolto a Cubarsi, Flick esplodeIl Barcellona ha deluso tutti quelli che davano già per vinto l'Atletico Madrid in partenza nella semifinale d'andata di Coppa del Re. tuttomercatoweb.com Si sblocca il match al D’Alcontres! Igea in vantaggio sul Gela: colpo di testa vincente di Samaké, perfettamente servito da Squillace. Esplode di gioia il pubblico di Barcellona per l’1-0 giallorosso! facebook