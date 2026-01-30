Napoli in uno stabile nascosti maschera parrucche e un ordigno | scoperti e sequestrati dalla Polizia

La Polizia di Napoli ha scoperto un laboratorio clandestino in un edificio di via San Ferdinando. Gli agenti hanno trovato maschere in silicone, parrucche e anche un ordigno, nascosti tra le mura di un’area comune. Durante le perquisizioni, sono state sequestrate munizioni e altri materiali sospetti. L’intervento è stato coordinato dalla Squadra Mobile con il supporto di unità cinofile e del Reparto Prevenzione Crimine. La scoperta apre nuove indagini per capire a chi apparteneva e cosa si stava preparando in quel luogo.

L'operazione rientra nell'ambito di un'attività finalizzata alla ricerca di armi, che ha visto impegnati gli agenti in una serie di perquisizioni. In particolare, nello spazio comune di uno stabile sono stati trovati e sequestrati una pistola revolver, 5 targhe di motoveicoli contraffatte, numerosissime munizioni di vario calibro, un giubbotto antiproiettile e diverso materiale per camuffamento, tra cui parrucche e una maschera in silicone. Lì era stato nascosto anche un ordigno rudimentale, pericoloso in caso di accensione, del peso di 490 grammi circa. L'esplosivo è stato subito posto sotto sequestro.

