Soldi sottovuoto e nascosti nel muro | scoperti 852mila euro in un appartamento a Sant’Antonio Abate
I Carabinieri di Castellammare di Stabia hanno trovato 852 mila euro nascosti in un muro di un appartamento a Sant’Antonio Abate, causando sorpresa tra gli investigatori. Durante una perquisizione notturna, hanno scoperto un vero e proprio caveau segreto, riempito di denaro sottovuoto e ben nascosto tra le pareti.
Un vero e proprio caveau nascosto in un appartamento. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia durante un blitz scattato nella notte a Sant’Antonio Abate, nel napoletano. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato 852.930 euro in contanti, nascosti con estrema cura all’interno dell’abitazione di un 50enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di droga. L’intervento è avvenuto nelle prime ore della notte. I carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento per una perquisizione mirata alla ricerca di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Lotto, poker da oltre 100mila euro a Sant’Antonio Abate
Le tradizioni in onore di Sant’Antonio Abate, il teatro e la festa dello sport nel fine settimana
Nel fine settimana, Chieti e la sua provincia si animano con diverse iniziative: le tradizioni dedicate a Sant’Antonio Abate, spettacoli teatrali, eventi sportivi e una manifestazione legata alle festività recenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dichiarazioni spontanee: quando sono valide nel reato?; Sant'Antonio Abate, in un caveu a casa quasi un milione di euro: arrestato cinquantenne; Sant’Antonio Abate, quasi un milione di euro nascosti in una porta.
Soldi nei sacchetti sottovuoto e nei mobili: blitz della Polizia a Taranto, sequestrati 97mila euroNon è bastato il sottovuoto, né i nascondigli ricavati tra i mobili e i doppi fondi degli armadi. Il fiuto infallibile delle unità cinofile cash dog della Polizia di Stato ha portato alla luce un ... quotidianodipuglia.it
Buona giornata a tutti voi con il calendario antoniano! Il nostro saluto dalla Basilica di sant'Antonio di Padova Pace e Bene facebook