I Carabinieri di Castellammare di Stabia hanno trovato 852 mila euro nascosti in un muro di un appartamento a Sant’Antonio Abate, causando sorpresa tra gli investigatori. Durante una perquisizione notturna, hanno scoperto un vero e proprio caveau segreto, riempito di denaro sottovuoto e ben nascosto tra le pareti.

Un vero e proprio caveau nascosto in un appartamento. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia durante un blitz scattato nella notte a Sant’Antonio Abate, nel napoletano. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato 852.930 euro in contanti, nascosti con estrema cura all’interno dell’abitazione di un 50enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di droga. L’intervento è avvenuto nelle prime ore della notte. I carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento per una perquisizione mirata alla ricerca di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Soldi sottovuoto e nascosti nel muro: scoperti 852mila euro in un appartamento a Sant’Antonio Abate

Nel fine settimana, Chieti e la sua provincia si animano con diverse iniziative: le tradizioni dedicate a Sant’Antonio Abate, spettacoli teatrali, eventi sportivi e una manifestazione legata alle festività recenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.