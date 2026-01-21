Molestie olfattive | ai nastri di partenza il processo contro Fileni
Il processo contro Giovanni Fileni, legale rappresentante delle società agricole Ponte Pio e Fileni, è previsto per martedì 27 gennaio al Tribunale di Ancona. L’accusa riguarda presunte molestie olfattive derivanti dagli allevamenti di Ripa Bianca, Cannuccia. L’udienza segna un passo importante nella vicenda, che coinvolge aspetti legali e ambientali legati alle attività agricole e alle emissioni odorifere nella zona.
CASTELPLANIO – È previsto per martedì 27 gennaio al Tribunale di Ancona l’inizio del processo in cui è imputato Giovanni Fileni, legale rappresentante delle società agricole Ponte Pio e Fileni, accusato di molestie olfattive che sarebbero state causate dagli allevamenti di Ripa Bianca, Cannuccia.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Molestie olfattive a sud di Treviglio, Arpa chiede nuove prescrizioni sull’impiantoContinuano i sopralluoghi e i controlli per risolvere il problema delle molestie odorigene. L'assessore Bornaghi: Chiederemo alla Provincia la convocazione di un aggiornamento del tavolo tecnico ... bergamonews.it
