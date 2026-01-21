Molestie olfattive | ai nastri di partenza il processo contro Fileni

Il processo contro Giovanni Fileni, legale rappresentante delle società agricole Ponte Pio e Fileni, è previsto per martedì 27 gennaio al Tribunale di Ancona. L’accusa riguarda presunte molestie olfattive derivanti dagli allevamenti di Ripa Bianca, Cannuccia. L’udienza segna un passo importante nella vicenda, che coinvolge aspetti legali e ambientali legati alle attività agricole e alle emissioni odorifere nella zona.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.