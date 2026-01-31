L’Europa fatica a rispettare le scadenze energetiche del 2030. Secondo l’ENEA, i paesi europei fanno fatica a raggiungere gli obiettivi fissati, e il cammino resta irregolare. Le analisi mostrano che ci sono ancora molte sfide da superare per arrivare agli standard previsti entro il 2030.

L’Europa si trova a un punto di svolta critico nel percorso verso gli obiettivi energetici e climatici fissati per il 2030, secondo un’analisi approfondita dell’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico (ENEA). I dati, elaborati da esperti dell’istituto nell’ambito del rapporto *European Public Investment Outlook 2025*, evidenziano un allontanamento progressivo dai target inizialmente stabiliti con la strategia Energy Union, avviata dieci anni fa. Nonostante gli sforzi politici e le misure adottate, il sistema energetico continentale non riesce a mantenere il ritmo necessario per ridurre le emissioni, aumentare la quota di energie e contenere i consumi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Europa fatica a raggiungere gli obiettivi energetici entro il 2030, secondo analisi dell’ENEA

